Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин сделал дубль в чемпионате Кипра

06 Декабря 2023 • 10:30 Комментировать

Российский форвард Александр Кокорин стал главной звездой матча своего клуба «Арис» в дерби против «АЕЛ Лимассола» - клуба из того же города, что и «Арис». Команда Кокорина выиграла со счетом 4:0, а сам он забил по голу в каждом из таймов - один в первом, один во втором.

Еще по голу забили Михлали Маямбела и Велько Николис, благодаря чему руководимая Алексеем Шпилевским команда взяла три очка и осталась во главе турнирной таблицы.

В следующем своем матче в рамках чемпионата «Арис» сыграет с АЕК Ларнака, но также команде Кокорина предстоит матч против чешской «Славии» в рамках Лиги Европы.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин АЕЛ Лимассол ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
11:06 · Россия. Премьер-лига
«Атлетико Минейро» может выкупить Фукса у ЦСКА
10:49 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости»
10:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» запускает продажу билетов на матчи в кредит
10:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА пожелал успехов Фуксу
10:30 · Россия. Премьер-лига
Кокорин сделал дубль в чемпионате Кипра
10:14 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может усилиться полузащитником «Олимпиакоса»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Севикян оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Кандидат в президенты «Интернасьонала» Мело собирается подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо
09:39 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Фукс продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»
08:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Велингтона высказался о трансфере в «Зенит»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА отреагировал на жёсткое интервью Карпина
08:10 · Россия. Премьер-лига
Севикян рассказал о цели «Пари НН» в РПЛ
06:23 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин ждёт отставку Абаскаля
00:27 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову
Все новости
Рекомендуем