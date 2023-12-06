Кокорин сделал дубль в чемпионате Кипра

Российский форвард Александр Кокорин стал главной звездой матча своего клуба «Арис» в дерби против «АЕЛ Лимассола» - клуба из того же города, что и «Арис». Команда Кокорина выиграла со счетом 4:0, а сам он забил по голу в каждом из таймов - один в первом, один во втором.

Еще по голу забили Михлали Маямбела и Велько Николис, благодаря чему руководимая Алексеем Шпилевским команда взяла три очка и осталась во главе турнирной таблицы.

В следующем своем матче в рамках чемпионата «Арис» сыграет с АЕК Ларнака, но также команде Кокорина предстоит матч против чешской «Славии» в рамках Лиги Европы.