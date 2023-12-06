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Севикян оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

06 Декабря 2023 • 10:09 Комментировать

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян поделился мнением о трансфере воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Очень рад за Арсена. Не знаком с ним, но понимаю, что для карьеры это пойдет на пользу. Не думаю, что ему было легко перейти. Но рад, что все получилось», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сделка была оформлена в летнее трансферное окно. За Захаряна «Реал Сосьедад» выплатил «Динамо» 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 13 поединков во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Эдгар Севикян Арсен Захарян Пари НН ещё теги
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