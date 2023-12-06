Агент Велингтона высказался о трансфере в «Зенит»

Футбольный агент Робсон Феррейра, который представляет интересы защитника бразильского «Сан-Паулу» Велингтона, высказался насчет возможного перехода своего клиента в петербургский «Зенит».

«Зенит» обратился ко мне с запросом по поводу Веллингтона? На данный момент ничего не поменялось. «Зенит» ко мне не обращался, переговоров не ведем», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Велингтон является воспитанником футбольной академии «Сан-Паулу». Защитник принял участие в 115 поединках за команду во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и десять результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.