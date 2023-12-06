Ветеран ЦСКА отреагировал на жёсткое интервью Карпина

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на скандальное интервью главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Команда проиграла, эмоции выплескиваются. Вот так и Карпин вспылил на послематчевой пресс-конференции. До того вспылил и Юран, хотя его команда и выиграла», - передает «Газета.Ru» слова Масалитина.

Напомним, что матч между ЦСКА и «Ростовом» прошел в условиях сильного снегопада. «Армейцы» отпраздновали победу со счетом 2:0. После завершения встречи Карпин в грубой форме раскритиковал человека, принявшего решение провести матч в таких погодных условиях.