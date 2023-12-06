Севикян рассказал о цели «Пари НН» в РПЛ

Хавбек «Пари НН» Эдгар Севикян поделился мыслями о целях команды на нынешний сезон.

«Не хочу ставить границы и цели. Думаю, надо сфокусироваться на том, чтобы готовиться к победе в каждой игре. А там получится так, как получится. Все мы хотим подняться еще выше», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 17 туров нижегородская команда набрала 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Пари НН» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Поединок пройдет 9 декабря на стадионе «Газпром Арена».