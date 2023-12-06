​Масалитин ждёт отставку Абаскаля

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился своим мнением о перспективах тренерских отставок в российской Премьер-лиге. Первым кандидатом на выбывание он считает наставника московского «Спартака», испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

- Вполне возможно, что зимой будут изменения. В первую очередь, всех тревожит Абаскаль. Не понятно ни его поведение, ни игра «Спартака». Результат то есть, то нет. Больше всех интересует, останется ли на своём месте этот тренер, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Напомним, что Абаскаль тренирует московский клуб второй сезон, он возглавил его летом 2022 года.