​В «Динамо» надеются, что Бериша не будет прыгать в сторону тренеров команды

На выходных главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку в Грозном. Испанец оттолкнул игрока «Ахмата» Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол в сторону скамейки гостей и даже прыгнул двумя ногами вперёд рядом с Абаскалем. Это и спровоцировало испанца на действия физического характера.

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», выразил надежду на то, что Бериша не будет проделывать таких прыжков в играх против команды.

«Хочется надеяться, что Бериша не будет прыгать в сторону наших тренеров. А если такое случится, то мы дадим ему возможность прокатиться и побежать дальше. Думаю, никто из тренеров «Динамо» не стал бы толкать Беришу», - цитирует Гафина Sport24.

«Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.