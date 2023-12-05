Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Обидно за ветеранов «Спартака», бедные люди» эксклюзив

05 Декабря 2023 • 23:31 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил нынешнее положение дел в московском «Спартаке».

- Никакого просвета у «Спартака» нет, всё совсем запущено и очень грустно. Команды нет, микроклимат никакой. Я не знаю, как болельщики и ветераны клуба смотрят на всё это, бедные люди. А ведь столько болельщиков у клуба – больше, чем у других. Всегда «Спартак» играл в футбол интересный, красивый. Но не сейчас. Просто жалко эту команду, этих людей. Там правда величайшие мастера играли – Ловчевы, Мостовые, Черенковы, Аленичевы. Такой клуб – и просто непонятно, что творится.

Руководство может наказать Абаскаля? А чего его наказывать? Пусть едет с богом. Я играл против спартаковцев, кого-то знаю из них. Бубнов, Хидиятуллин… Обидно за болельщиков, за ветеранов, за команду, за клуб, за державу. Чисто по-человечески. Ну нельзя же так играть. Это моё мнение как обывателя, я не претендуют ни на что там, – сказал Чугунов.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает в турнирной таблице седьмое место с 27 очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
00:27 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову
05 Декабря
23:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» надеются, что Бериша не будет прыгать в сторону тренеров команды
23:20 · Россия. Премьер-лига
​В «Ахмате» прокомментировали информацию о конфликте с представителями «Спартака»
22:50 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА назвал соперника на зимний сбор в Турции
22:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин посоветовал Плохой футболистке хорошее вино
21:28 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе к Роше
21:10 · Россия. Премьер-лига
Раскрыто будущее Ромащенко в «Ахмате»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Таранов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
20:41 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
20:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин уверен, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке
19:56 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Я всё детство играл на морозе и ничего со мной не случилось» 1
19:39 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Если «Спартак» улучшит игру, сможет на что-то претендовать»
19:30 · Кубок России
​ЭСК рассмотрит удаление Карраскаля в игре с «Зенитом»
19:19 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть момент с Пиняевым
19:17 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Раньше Аршавин и Кержаков проходили мимо меня, теперь мы — лучшие друганы
Все новости
Рекомендуем