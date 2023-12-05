Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил нынешнее положение дел в московском «Спартаке».

- Никакого просвета у «Спартака» нет, всё совсем запущено и очень грустно. Команды нет, микроклимат никакой. Я не знаю, как болельщики и ветераны клуба смотрят на всё это, бедные люди. А ведь столько болельщиков у клуба – больше, чем у других. Всегда «Спартак» играл в футбол интересный, красивый. Но не сейчас. Просто жалко эту команду, этих людей. Там правда величайшие мастера играли – Ловчевы, Мостовые, Черенковы, Аленичевы. Такой клуб – и просто непонятно, что творится.

Руководство может наказать Абаскаля? А чего его наказывать? Пусть едет с богом. Я играл против спартаковцев, кого-то знаю из них. Бубнов, Хидиятуллин… Обидно за болельщиков, за ветеранов, за команду, за клуб, за державу. Чисто по-человечески. Ну нельзя же так играть. Это моё мнение как обывателя, я не претендуют ни на что там, – сказал Чугунов.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает в турнирной таблице седьмое место с 27 очками.