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​ЦСКА назвал соперника на зимний сбор в Турции

05 Декабря 2023 • 22:50 Комментировать

Российские клубы активно строят планы на зимнее межсезонье. Пресс-служба московского ЦСКА информирует о том, что в рамках сбора в Анталье команда проведёт товарищеский матч против сербского «Партизана». Игра состоится в первый день февраля.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 2023 году команде Владимира Федотова осталось провести один матч – против «Краснодара» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 10 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:45 по московскому времени.

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