Сёмин посоветовал Плохой футболистке хорошее вино

Защитник «Локомотива» Ирина Подшибякина проконсультировалась по поводу качественного вина с легендарным наставником «железнодорожников» Юрием Сёминым. Видео этого разговора появилось в телеграм-канале футболистки.

- Какое красное вино посоветуете?

- Какое подороже стоит, берите. Сейчас знаете, какое хорошее вино? Галицкий выпускает краснодарский. Вот возьмите его и красное, и белое. Оно очень хорошее.

Отметим, что Юрий Сёмин помимо футбольных успехов разбирается в вине. Подшибякина поработала соведущей шоу «Комент.Биги» на ретроматче между командами «Локомотива» и ЦСКА, после которого состоялся этот разговор.