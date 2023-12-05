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В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе к Роше

05 Декабря 2023 • 21:28 Комментировать
Бешикташ
...
Фенербахче
09.12 19:00

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки высказался о возможном трансфере бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий клуб планирует усилить центр обороны и положил глаз на игрока «армейцев».

«Наш клуб рассматривает вариант с покупкой Роши? Нет, это не так», — заявил Баки изданию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Роша появился на поле в 14 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет один ассист.

Действующее трудовое соглашение защитника с ЦСКА рассчитано до середины 2025 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Роши в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фенербахче Виллиан Роша Салахаттин Баки трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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