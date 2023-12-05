Раскрыто будущее Ромащенко в «Ахмате»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем Мирослава Ромащенко на посту наставника грозненского клуба.

«Нам поступало много вопросов от комментаторов и журналистов на счет будущего Ромащенко, но работой тренерского штаба мы довольны, никаких изменений зимой не планируем», — заявил Айдамиров «Спорт-Экспрессу».

Функционер добавил, что у всех бывает неудачная полоса, которую следует просто пережить и двигаться вперед.

Напомним, 49-летний Ромащенко возглавляет «Ахмат» с августа 2023 года. На данный момент его команда занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 16 баллов.