Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в таблице РПЛ. Напомним, в 17-м туре «Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернулся на верхнюю строчку, сместив оттуда «Зенит», который потерпел поражение от «Локомотива». В 18-м туре «Краснодар» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» – с «Пари НН».

- Когда «Краснодар» потерял первое место, пошли разговоры, что всё встало на свои места, что «Зенит» уже не упустит своего, что «Краснодар» неконкурентоспособен на его фоне. Вдобавок к этому дисквалифицирован Кордоба, а Сперцян зимой может перейти в европейский клуб. Всё это могло не только снизить игровой потенциал «Краснодара», но и подорвать моральный дух в команде.

Матч против «Оренбурга» рассматривался с той точки зрения, в тяжёлый или в лёгкий нокдаун «Краснодар» попал после поражения от «Урала». Определённая потеря уверенности в себе у команды действительно произошла – я думаю, на фоне хорошей серии «Краснодар» сыграл бы с «Оренбургом» по-другому, больше позиции силы. Но и так сыграли достаточно хорошо.

Был нерв – это замечалось в том числе по интервью Ивича про дисквалификацию Кордобы. Было видно, что возмущению тренера нет предела. Причём это возмущение справедливое. Никому не нанеся травму и никого персонально не оскорбив, Кордоба получил дисквалификацию за жест на такой длительный срок. У нас в футболе бывает, что ведут себя гораздо оскорбительней.

«Краснодар» справился с нервами и с определённым давлением. Наверняка была проведена большая работа в раздевалке. У ребят горели глаза, они хотели выиграть. Для «Краснодара» хорошо, что это был его домашний матч. На чужом поле, вне родных стен и без своих болельщиков ему пришлось бы явно тяжелее в такой ситуации.

«Зенит» в своём матче играл неплохо, но по счёту и по остальным показателям «Локомотив» был лучше. Получается, что «Краснодар» победил без дисквалифицированного Кордобы, а «Локомотив» – без дисквалифицированных Баринова и Галактионова. «Краснодар» получил прививку в том плане, что даже если ты пропускаешь «Зенит» вперёд себя в турнирной таблице, ничего ещё не потеряно.

Заключительный тур года важен в отношении того, в каком настроении команды уйдут на зимнюю паузу. Зачастую впечатление от последнего матча остаётся у тебя до сборов, до возобновления тренировок. Конечно, лучше избежать негативного осадка.

«Краснодар» постарается громко хлопнуть дверью, что будет для него нелегко в матче с ЦСКА. «Армейцы» сейчас набрали хороший ход и постараются сделать то же самое. Завтра они летят в Сочи, чтобы лучше подготовиться к этому матчу. У «Зенита» соперник будет менее статусный, чем у «Краснодара», но «Пари НН» всё равно не сдобная булочка. И скидок на погоду в этих матчах не будет, – сказал Щербаченко.

Матч «Зенит» – «Пари НН» начнётся в субботу, 9 декабря, в 19:45. Ровно через сутки должна стартовать встреча «Краснодар» – ЦСКА.