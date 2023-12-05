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Билялетдинов: «Я всё детство играл на морозе и ничего со мной не случилось»

05 Декабря 2023 • 19:56 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Урал
1 1.75 X 4.00 2 4.70
08.12 19:00

Экс-игрок московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень».

«Почему сразу нужно возвращать старый формат «весна-осень»? Я все детство играл на морозе и ничего со мной не случилось. Если менять систему проведения матчей, то точно не из-за погоды. Это все ерунда», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.

Эксперт считает, что, конечно, в плохую погоду телевизионная картинка может выглядеть неидеальной, но в целом это не является большой проблемой.

Последний (18-й) тур РПЛ перед зимней паузой пройдет 8-10 декабря и стартует матчем между «Локомотивом» и «Уралом», который состоится в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Декабря 2023 в 20:36
Я все детство играл на морозе...
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ай.. оно и видно.. хе..
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