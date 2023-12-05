Билялетдинов: «Я всё детство играл на морозе и ничего со мной не случилось»

Экс-игрок московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень».

«Почему сразу нужно возвращать старый формат «весна-осень»? Я все детство играл на морозе и ничего со мной не случилось. Если менять систему проведения матчей, то точно не из-за погоды. Это все ерунда», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.

Эксперт считает, что, конечно, в плохую погоду телевизионная картинка может выглядеть неидеальной, но в целом это не является большой проблемой.

Последний (18-й) тур РПЛ перед зимней паузой пройдет 8-10 декабря и стартует матчем между «Локомотивом» и «Уралом», который состоится в Москве.