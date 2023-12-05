​«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть момент с Пиняевым

На выходных в чемпионате России проходил матч между «Локомотивом» и «Зенитом». После поражения со счётом 1:3 питерский клуб направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. «Сине-бело-голубые» попросили оценить момент, который произошёл в середине второго тайма. Сергей Пиняев совершил грубый фол против Клаудиньо и получил жёлтую карточку. «Зенит» попросил ЭСК оценить эпизод на предмет того, заслуживал ли игрок «Локо» более сурового наказания в виде удаления.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.