Губерниев: Раньше Аршавин и Кержаков проходили мимо меня, теперь мы — лучшие друганы

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своих отношениях с бывшими футболистами «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым.

«Я вспоминаю, как Аршавин с Кержаковым, когда я пытался взять у них интервью еще в бытность их футболистами, они высокомерно проходили мимо. Теперь мы — лучшие друганы, прекрасно общаемся», — приводит слова Губерниева «Газета.Ру».

Комментатор отметил, что Аршавин регулярно приходит к нему в студии, а Кержаков тренирует, поэтому с ним встречи не такие частые.

На данный момент 42-летний Аршавин занимает пост заместителя генерального директора в «Зените», а также является экспертом на «Матч ТВ».

41-летний Кержаков временно безработный. Месяц назад он был уволен из сербского «Спартака» (Суботица).