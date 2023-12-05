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Губерниев: Раньше Аршавин и Кержаков проходили мимо меня, теперь мы — лучшие друганы

05 Декабря 2023 • 19:17 Комментировать

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своих отношениях с бывшими футболистами «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым.

«Я вспоминаю, как Аршавин с Кержаковым, когда я пытался взять у них интервью еще в бытность их футболистами, они высокомерно проходили мимо. Теперь мы — лучшие друганы, прекрасно общаемся», — приводит слова Губерниева «Газета.Ру».

Комментатор отметил, что Аршавин регулярно приходит к нему в студии, а Кержаков тренирует, поэтому с ним встречи не такие частые.

На данный момент 42-летний Аршавин занимает пост заместителя генерального директора в «Зените», а также является экспертом на «Матч ТВ».

41-летний Кержаков временно безработный. Месяц назад он был уволен из сербского «Спартака» (Суботица).

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Александр Кержаков Дмитрий Губерниев ещё теги
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