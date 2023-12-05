​«Спартак» обратился в ЭСК из-за ситуации между Беришей и Абаскалем

«Спартак» после поражения от «Ахмата» (1:2) в 17-м туре чемпионата России направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Московский клуб попросил ЭСК рассмотреть эпизод с неудалением игрока грозненской команды Бернарда Бериши.

Напомним, что после первого гола «Ахмата» Бериша побежал в сторону тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и совершил около него бросок двумя ногами вперёд. Испанец поддался эмоциям и оттолкнул игрока «Ахмата», за что получил красную карточку. Бериша же отделался карточкой жёлтого цвета.

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.