Агент: «Мелёхину было бы интересно поиграть в Лиге чемпионов»

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, рассказал, хочет ли его клиент попробовать свои силы в Европе.

«Ему было бы интересно попробовать свои силы в Европе, поиграть в Лиге чемпионов. Витя не по своим годам взрослый парень, очень хорошо и здраво рассуждает. В целом, все от него зависит», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Мелёхин появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После 17 туров «Ростов» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 20 очков.

Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках на неопределенный срок.

Мелёхиным интересуются клубы из Испании, Италии и Португалии