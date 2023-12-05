Мелёхиным интересуются клубы из Испании, Италии и Португалии

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин находится на карандаше у европейских клубов. Об этом рассказал агент 19-летнего футболиста Антон Железняков.

«Если брать все московские клубы, то интерес постоянно проявляется. Также из Европы проявляется интерес. Витя востребован в России и на международном рынке», — цитирует Железнякова «РБ Спорт».

По словам агента, за Мелёхиным наблюдают португальские, испанские и итальянские клубы.

В текущей кампании Мелёхин появился на поле в 16 играх Российской премьер-лиги и получил пять желтых карточек. Кроме того, на счету игрока одно удаление.

Трудовое соглашение защитника с «Ростовом» действует до середины 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.