Тарханов высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о возможном возвращении Российской премьер-лиги на систему «весна-осень».

Наставник отметил, что сильной разницы не чувствуется, однако ему жаль, что летом пропадает время без футбола, хотя нужно играть.

«Когда мы переходили на «осень-весна», я не очень понимал, зачем мы это в итоге делаем. А теперь вот обсуждаем эти проблемы», - приводит слова Тарханова Bobsoccer.ru.

Напомним, что в минувшем туре из-за сильного снегопада в Москве игра между ЦСКА и «Ростовом» была под угрозой, а матч между «Локомотивом» и «Зенитом» был отложен на полчаса.