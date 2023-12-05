​В «Спартаке» отреагировали на информацию о конфликте в Грозном

В прессе появилась информация о том, что в перерыве матча «Ахмат» - «Спартак» в подтрибунном помещении произошёл конфликт между представителями клубов. В пресс-службе «красно-белых» отреагировали на эту информацию.

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», - сказали в пресс-службе «Спартака» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Ахмату» в Грозном со счётом 1:2. «Красно-белые» по итогам тура опустились на седьмое место в турнирной таблице.

В 2023 году «Спартаку» осталось провести один матч – против «Крыльев Советов» на своём поле. Игра запланирована на 10 декабря.