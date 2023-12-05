Тарханов — о матчах 18-го тура РПЛ: Если будут сильные морозы, снег начнёт валить, надо игры на весну переносить

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о том, что 18-й тур Российской премьер-лиги не будет перенесён полностью.

Специалист отметил, что, если будут сильные морозы и будет снегопад, то матчи обязательно нужно переносить на следующий год.

«Все последние матчи в чемпионате то слякоть, то мороз. Конечно, желательно календарь подстраивать так, чтобы заключительные матчи играли в южных городах», - приводит слова Тарханова Bobsoccer.ru.

Напомним, что игры могут быть перенесены на резервные даты, если перед свисток о начале матча температура воздуха будет ниже -15 градусов.