Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» на данный момент не ведёт переговоров по трансферам

05 Декабря 2023 • 18:09 Комментировать

В пресс-службе московского «Локомотива» высказались о предстоящей зимней трансферной кампании.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что столичный клуб готов обменять Константина Марадишвили на полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга.

Как отмечается, на данный момент не ведутся никакие переговоры на вход и выход.

«Решение о трансферах, если они будут, руководство вместе с тренерским штабом будет принимать после заключительного в этом году матча с «Уралом» на итоговом совещании», - заявили в пресс-службе «Локомотива» «Матч ТВ».

«Локомотив» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
19:19 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть момент с Пиняевым
19:17 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Раньше Аршавин и Кержаков проходили мимо меня, теперь мы — лучшие друганы
19:15 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» обратился в ЭСК из-за ситуации между Беришей и Абаскалем
18:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мелёхину было бы интересно поиграть в Лиге чемпионов»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Мелёхиным интересуются клубы из Испании, Италии и Португалии
18:39 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» организовал клубный ужин
18:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о матчах 18-го тура РПЛ: Если будут сильные морозы, снег начнёт валить, надо игры на весну переносить
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» на данный момент не ведёт переговоров по трансферам
17:58 · Россия. Премьер-лига
Бувач может возглавить «Црвену Звезду» слухи
17:49 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА показал обложку с Акинфеевым в стиле GTA фото
17:48 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты сроки проведения Зимнего кубка РПЛ
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Омар Коррея отсутствует в трансферных списках ЦСКА
17:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову 1
17:26 · Россия. Премьер-лига
Колыванов рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»
Все новости
Рекомендуем