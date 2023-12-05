«Локомотив» на данный момент не ведёт переговоров по трансферам

В пресс-службе московского «Локомотива» высказались о предстоящей зимней трансферной кампании.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что столичный клуб готов обменять Константина Марадишвили на полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга.

Как отмечается, на данный момент не ведутся никакие переговоры на вход и выход.

«Решение о трансферах, если они будут, руководство вместе с тренерским штабом будет принимать после заключительного в этом году матча с «Уралом» на итоговом совещании», - заявили в пресс-службе «Локомотива» «Матч ТВ».

«Локомотив» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.