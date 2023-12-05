Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач может покинуть свой пост и возглавить сербскую «Црвену Звезду», об этом сообщает Sportske.net.

По данным источника, «красно-белые» планируют уволить нынешнего специалиста Барака Бахару в зимнее межсезонье, однако единственной преградой является сумма неустойки за прекращение сотрудничества.

Напомним, что Бувач работает в российской команде с 2020 года.

«Црвена Звезда», которая выступает в групповом этапе Лиги чемпионов, после 16 проведенных туров чемпионата Сербии занимает второе место в турнирной таблице, уступая своему главному сопернику — «Партизану» — три балла.