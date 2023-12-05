Раскрыты сроки проведения Зимнего кубка РПЛ

Стало известно, когда состоится Зимний кубок Российской премьер-лиги. О датах проведения товарищеского турнира рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Мы завершаем работу по Зимнему кубку РПЛ. Ждем подтверждения одной зарубежной команды. Когда определимся, объявим официально состав и дату. Сейчас могу сказать, что турнир пройдет в Абу-Даби с 1 по 15 февраля», — приводит ТАСС слова 44-летнего функционера.

Ранее сообщалось, что в турнире могут принять участие «Ростов» и московский «Спартак».

Напомним, действующим победителем Зимнего кубка РПЛ является «красно-белый» коллектив.