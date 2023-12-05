​Омар Коррея отсутствует в трансферных списках ЦСКА

В прессе появилась информация о том, что на радаре ЦСКА находится полузащитник Омар Коррея из «Триестины», выступающей в третьем по рангу итальянском дивизионе. Сообщалось, что «армейцы» предложили за футболиста 3,2 миллиона евро.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», информация об интересе ЦСКА к этому футболисту не соответствует действительности. «Армейцы» не делали предложения – Коррея в их трансферных списках отсутствует.

Стоит сказать, что несколько лет назад Омар Коррея провёл период в молодёжке «ПСЖ». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего игрока в 400 тысяч евро.