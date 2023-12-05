Колыванов рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о том, какие позиции нужно усилить столичному клубу, чтобы претендовать на титул в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Наставник ивановского «Текстильщика» считает, что «бело-голубые» точно должны усилить позицию центрального защитника, а, если получится, то и можно было бы купить двух игроков.

«В середину поля, может быть, кого-то. Впереди, как я понимаю, у «Динамо» хороший выбор игроков», - приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

После 17 проведенных туров подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» четыре балла.