Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян намерен переехать в Испанию. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян.

По данным источника, 24-летний футболист заинтересован в переезде в Ла Лигу, но есть проблема — испанские клубы не проявляют к нему никакого интереса. Отмечается, что агенты Тикнизяна могут начать самостоятельно предлагать услуги игрока испанцам.

В сезоне-2023/24 защитник появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых смог забить семь мячей. Кроме того, на счету футболиста пять результативных передач.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 5 миллионов евро.