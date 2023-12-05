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Стало известно, где Тикнизян хочет продолжить карьеру слухи

05 Декабря 2023 • 17:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
08.12 19:00

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян намерен переехать в Испанию. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян.

По данным источника, 24-летний футболист заинтересован в переезде в Ла Лигу, но есть проблема — испанские клубы не проявляют к нему никакого интереса. Отмечается, что агенты Тикнизяна могут начать самостоятельно предлагать услуги игрока испанцам.   

В сезоне-2023/24 защитник появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых смог забить семь мячей. Кроме того, на счету футболиста пять результативных передач.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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