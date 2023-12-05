Лещенко: Я бы хотел, чтобы Тюкавин поиграл в Европе

Народный артист России Лев Лещенко, который является болельщиком московского «Динамо», высказался о нападающем столичного клуба Константине Тюкавине, который стал обладателем премии «Первая пятёрка» по итогам 2023 года.

Лещенко отметил, что форвард сейчас находится на серьёзном кураже, имея серьёзную мотивацию, к тому же он продлил контракт с «бело-голубыми», что очень важно для него.

«Я бы хотел, чтобы Тюкавин поиграл в Европе, но он же подписал новый контракт до 2028 года. Я думаю, «Динамо» не будет его продавать сразу. Может быть, договорятся с какой-то классной командой», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Тюкавин забивает на протяжении пяти матчей подряд в РПЛ.