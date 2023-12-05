Колыванов: «Динамо», однозначно, будет стараться создать конкуренцию «Зениту» и «Краснодару»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о шансах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист считает, «бело-голубые» будут стараться создать конкуренцию питерскому «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за золотые медали.

«В последних матчах они играют достаточно ярко. Побеждают и потихонечку набрали те очки, которые дают право бороться в чемпионате до конца», - приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 4 декабря, «Динамо» на своём поле оказалось сильнее «Рубина» (1:0) и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице.