​Ренан покинет «Зенит» - назван следующий клуб защитника

Защитник Роберт Ренан потерял место в основном составе «Зенита» и наверняка сменит клубную прописку зимой. Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Рамиро, Ренан должен вернуться в «Коринтианс». Поскольку других предложений у бразильца нет, он вернётся в родной клуб на правах аренды.

Переговорный процесс между «Зенитом» и «Коринтиансом» продолжается, бразильцы с оптимизмом смотрят на возвращение игрока.

Роберту Ренану 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 9 миллионов евро.

Отметим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги России.