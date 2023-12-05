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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ренан покинет «Зенит» - назван следующий клуб защитника

05 Декабря 2023 • 17:12 Комментировать (1)

Защитник Роберт Ренан потерял место в основном составе «Зенита» и наверняка сменит клубную прописку зимой. Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Рамиро, Ренан должен вернуться в «Коринтианс». Поскольку других предложений у бразильца нет, он вернётся в родной клуб на правах аренды.

Переговорный процесс между «Зенитом» и «Коринтиансом» продолжается, бразильцы с оптимизмом смотрят на возвращение игрока.

Роберту Ренану 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 9 миллионов евро.

Отметим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Зенит Коринтианс Роберт Ренан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Cruyff
05 Декабря 2023 в 17:52
деньги на ветер
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