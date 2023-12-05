В «Сан-Паулу» высказались об интересе к Велингтону со стороны ЦСКА и «Зенита»

Президент «Сан-Паулу» Хулио Касарес высказался об информации, что в услугах защитника бразильского клуба Велингтона заинтересованы питерский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Это неправда. Ни от одного из этих клубов интереса нет», - приводит слова Касареса Sport24.

Напомним, что Велингтон в летнее трансферное окно уже мог пополнить ряды «армейцев».

Контракт 22-летнего левого защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца следующего календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне он принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.