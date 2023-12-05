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Форвард «Рубина» Фамейе: Слуцкий — фантастический тренер, у него особый стиль

05 Декабря 2023 • 16:57 Комментировать
Балтика
...
Рубин
10.12 19:45

Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе поделился комментарием о бывшем главном тренере команды Леониде Слуцком.

52-летний специалист возглавлял клуб с 2019 по 2022 год. На данный момент наставником «Рубина» является Рашид Рахимов.

«Люблю его [Слуцкого]. Он не чисто русский тренер. У него особый стиль. Слуцкий — фантастический коуч. Очень силен. Если вернется к работе тренером, будет классно», — цитирует Фамейе Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и стал автором одной голевой передачи.

После 17 туров «Рубин» занимает восьмое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Джоэль Фамейе ещё теги

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