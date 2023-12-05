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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РПЛ высказались о возможном переносе матчей 18-го тура

05 Декабря 2023 • 16:39 Комментировать

Весь 18-й тур Премьер-лиги было решено не переносить. При этом отдельные матчи могут быть перенесены, если температура воздуха будет слишком низкой. Комментарий на этот счёт дал Александр Алаев, который занимает должность президента РПЛ.

«Если из-за мороза матч не состоится, то он будет перенесён на весну. Общее собрание и бюро исполкома РФС определят дату», - цитирует Алаева ТАСС.

Глава РПЛ отметил, что в качестве резервной даты в начале сезона определили 22 мая, однако в календарь могут нести корректировки, учитывая ситуацию в том числе в Кубке России.

После семнадцати туров чемпионата России первое место занимает «Краснодар» (35 очков). Вторым идёт «Зенит» (33 очка), а тройку замыкает «Динамо» (31 очко).

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ
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