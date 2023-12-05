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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «В России много талантливых ребят, но выделяются Пиняев и Сперцян»

05 Декабря 2023 • 16:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
08.12 19:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о лучших молодых игроках Российской премьер-лиги.

«Сейчас в России много играет талантливых ребят, но выделяются Пиняев и Сперцян. Думаю, у них хорошие шансы на то, чтобы уехать в Европу», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Помимо этого эксперт похвалил Тюкавина, который в текущем сезоне стал регулярно забивать.

В настоящий момент нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев появился на поле в 17 матчах РПЛ, забил два мяча и стал автором четырех ассистов. На счету хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна восемь голов и три результативные передачи в 17 поединках чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Динамо Москва Дмитрий Булыкин Сергей Пиняев Константин Тюкавин Эдуард Сперцян ещё теги

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