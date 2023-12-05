Булыкин: «В России много талантливых ребят, но выделяются Пиняев и Сперцян»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о лучших молодых игроках Российской премьер-лиги.

«Сейчас в России много играет талантливых ребят, но выделяются Пиняев и Сперцян. Думаю, у них хорошие шансы на то, чтобы уехать в Европу», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Помимо этого эксперт похвалил Тюкавина, который в текущем сезоне стал регулярно забивать.

В настоящий момент нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев появился на поле в 17 матчах РПЛ, забил два мяча и стал автором четырех ассистов. На счету хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна восемь голов и три результативные передачи в 17 поединках чемпионата России.