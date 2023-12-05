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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глава РПЛ доволен интригой в чемпионате

05 Декабря 2023 • 15:59 Комментировать

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался о текущем сезоне.

Алаев указал на присутствие в чемпионате России турнирной интриги.

«Борьба идёт на всех этажах турнирной таблицы, меняются лидер, группа преследователей. Уже сейчас можно сказать, что будет борьба до последнего. Поэтому, конечно, я доволен, прежде всего, из-за того, что чемпионат очень интересный», - цитирует Алаева ТАСС.

На текущий момент, после семнадцати сыгранных туров, лидером Премьер-лиги является «Краснодар» (35 очков). Второе место занимает «Зенит» (33 очка), который становился чемпионом в пяти предыдущих сезонах. Тройку замыкает московское «Динамо» (31 очко).

В 2023 в РПЛ планируется провести ещё один тур. Матчи пройдут 8, 9 и 10 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ
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