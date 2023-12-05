Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги прошедшего тура РПЛ.

- Этот тур стал самым холодным и снежным. Это повлияло на результаты матчей? Например, на игру «Локомотива» с «Зенитом»?

- Как раз на эту игру не повлияло. Понятно, что было холодно, но нам приходилось играть в еще более худших условиях. Сейчас поля с подогревом, а раньше такого не было. Мы играли и в сугробах, и на льду. Единственное, удивил матч ЦСКА – «Ростов», что там поле было в снегу, и всего один трактор пытался его расчистить. А «Локомотив» в этом плане молодец. Агрономы там укрыли траву пленкой и когда ее сняли, она была в отличном состоянии для декабря.

- Почему тогда проиграл «Зенит»? Многие это связывали с тем, что бразильцы не привыкли играть в таких условиях.

- Все были в одинаковых условиях. Это отговорка в пользу бедных. Бразильцы, наверное, знали, что в России будет снег. Тем более они не первый год здесь играют и готовы к этому. Просто «Локомотив» сыграл выше своих возможностей.

- В похожем стиле против «Зенита» на прошлой неделе действовало «Динамо» - и тоже победило. Соперники находят ключи к этой команде, или все-таки мастерство бразильцев в таких условиях нивелируется?

- Естественно, команды хорошо изучили «Зенит» и стараются играть на его слабых сторонах. Плюс с уходом Малкома есть проблемы в атаке. В этом году у питерцев уже семь поражений во всех турнирах. Это влияние ухода лидеров.

- Как оцените победу «Динамо» над «Рубином»?

- Сложная игра. Мне очень понравился «Рубин». Если быть честным, это ничейный матч. Казанцы имели моменты. Во втором тайме они просто переиграли «Динамо». Но где-то им не везло, где-то не хватало мастерства.

- Тюкавин забил в пятом матче подряд. Чем это объясняете?

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- Разыгрался парень. Может, повлияло переподписание контракта. Он успокоился, и пришли голы. Моменты у него есть в каждом матче. Просто везения не хватало. А сейчас оно вернулось.

- Неожиданный результат случился в Грозном, где аутсайдер «Ахмат» обыграл «Спартак», причем был удален Абаскаль за толчок Беришы. Видели этот эпизод?

- Да, но я не видел начала этого момента. Показали, что Бериша уже лежит, Абаскаль над ним наклонился, и со всех сторон люди налетели. Для меня осталось загадкой, зачем Бериша подбежал к спартаковский скамейке. Что он хотел этим сказать?

- Провоцировал?

- Он к этой команде никогда не имел никакого отношения. Бывает, когда футболист раньше играл в этом клубе, и он показывает, что вот, меня раньше не ценили. Но здесь другая ситуация. Поэтому вопрос, зачем он побежал к спартаковцам. Или у него произошло помутнение, и он перепутал скамейки. Но Беришу это не украшает, как футболиста. Я здесь на стороне Абаскаля, однозначно. Человек пострадал ни за что. Понятно, что тренер должен держать себя в руках, но мне бы хотелось, чтобы судейский комитет дал оценку действиям Бериши. Он спровоцировал эту ситуацию, не Абаскаль.

- «Спартак» потерпел очередное поражение. Не удивитесь, если в зимний перерыв Абаскаля уберут из команды?

- Все будет зависеть от последней игры с «Крыльями Советов, и после нее будут решать вопрос с Абаскалем. Если команда сыграет неудачно, его уберут. Но здесь еще вопрос в компенсации. «Спартак» не первый раз тратит деньги вхолостую.

Елена Григорьевская