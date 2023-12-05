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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Эксперты измерили шансы «Спартака» стать чемпионом России

05 Декабря 2023 • 15:46 Комментировать

Аналитики из Opta воспользовались своей моделью и представили новую информацию о шансах команд стать чемпионом России в сезоне 2023/2024, о чём мы частично уже рассказывали.

По результатам анализа выяснилось, что шансы на чемпионство имеют семь команд. Этот список выглядит так: «Зенит» (вероятность завоевания титула – 53,7%), «Краснодар» (35,6%), «Динамо» (5,1%), ЦСКА (2,7%), «Локомотив» (2%), «Крылья Советов» (0,5%) и «Спартак» (0,4%).

Как видим, шансы «Спартака» на завоевание титула Премьер-лиги эксперты считают призрачными. На текущий момент «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.  

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Краснодар Динамо Москва ещё теги
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