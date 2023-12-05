Агент Селюк: «В ближайшее время никаких новостей от меня по Конате не будет»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт Конате с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. По словам Селюка, он не владеет информацией о предложениях, которые поступают в «Ахмат» по возможному трансферу 25-летнего футболиста.

«На данный момент нет никакой новой информации, да и как я вам могу её дать? Готов ли Конате перейти в российский клуб? Для этого, во-первых, нужны соответствующие предложения. Есть ли они? Звоните в «Ахмат», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 21 матч, в которых отметился семью забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.