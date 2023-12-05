​Тюкавина признали лучшим молодым игроком РПЛ в 2023 году

Динамовец Константин Тюкавин выиграл премию «Первая пятёрка». Она вручается лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги по итогам календарного года. Тюкавин набрал в голосовании 416 баллов – лучшим его признали 60 из 100 экспертов.

На втором месте оказался игрок «Краснодара» Никита Кравцов (223 балла), а тройку замкнул футболист «Локомотива» Артём Карпукас (195 баллов).

Напомним, что на прошлой неделе Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое трудовое соглашение связывает футболиста с «бело-голубыми» до середины 2028 года.

После 17 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.