Иванов рассказал, за счёт чего преобразился «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о выступлениях казанской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в семи последних матчах «Рубин» одержал пять побед, не пропустив в этих встречах ни одного мяча. По мнению Иванова, команда преобразилась за счёт глубины состава.

«Рубин» преобразился? Всегда нужно время, чтобы адаптироваться после перехода из Первой лиги в РПЛ. К тому же нужны были точечные усиления, потому команда выходила играть одним составом — игроки убивались», — цитирует Иванова «Чемпионат».

После 17 туров РПЛ «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч казанцы проведут 10 декабря против «Балтики». Начало — в 19:45 по московскому времени.