Агент высказался о будущем Маргасова в «Сочи»

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, высказался о будущем своего клиента, чей контракт с клубом истекает летом следующего года.

По словам Талаева, пока «Сочи» не предлагал футболисту продлить сотрудничество, однако Маргасов будет готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в составе южан.

«Пока он игрок «Сочи». Команда в тяжёлой ситуации. Поэтому сейчас что-то другое обсуждать не совсем правильно», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, Маргасов выступает за «Сочи» с 2019 года. В текущем сезоне 31-летний защитник провёл в составе южан 17 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1 миллион евро.

Отметим, что после 17 туров РПЛ сочинская команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.