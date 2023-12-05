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В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе «Локомотива» к Майга

05 Декабря 2023 • 14:06 Комментировать

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал новость о возможном обмене хавбека Мамаду Майга на игрока московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Локомотив» не связывался с нами. Мы не в курсе этой истории. Расставаться с Мамаду мы не планируем», - передает слова представителя нижегородского клуба «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Мамаду поучаствовал в 15 поединках, в которых получил четыре желтые карточки.

По итогам 17 туров чемпионата страны «Пари НН» набрал 24 балла и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Константин Марадишвили Мамаду Майга Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
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