Гаджиев отреагировал на скандальное поведение Абаскаля и Бериши

Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о конфликтной ситуации, которая произошла между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Это эмоциональный жест. Тренер должен управлять своими эмоциями, как и игроки. Он неправ, но делать из этого особую проблему не надо. Бериша тоже известен своей несдержанностью», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

По итогам стычки Абаскаль был удален, а Бериша получил желтую карточку. Поединок прошел на стадионе в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счетом 2:1.

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