«Зенит» и ЦСКА претендуют на бразильского защитника

Фланговый защитник «Сан-Паулу» Велингтон попал в сферу интересов петербургского «Зенита», рапортует JornalFla10 - Flamengo. Ранее подписать 22-летнего игрока хотел московский ЦСКА.

В прессе ходили слухи, что «армейский» клуб намерен заполучить Велингтона в январское трансферное окно. Срок действующего контракта бразильца с «Сан-Паулу» рассчитан до конца декабря 2024 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 поединке во всех турнирах. Игрок записал на свой счет два голевых паса.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА идет пятым.