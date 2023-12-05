Капитан «Динамо» Бальбуэна отреагировал на новый контракт Тюкавина

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на новый контракт нападающего Константина Тюкавина с «бело-голубыми».

«Тюкавин - хороший игрок, он много помогает «Динамо»: забивает мячи, всегда прессингует соперников. Рад, что он продлил контракт. Надеюсь, он продолжит в том же духе», - передает слова Бальбуэна «Чемпионат».

Новый трудовой договор Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний нападающий провел 17 поединков. Форвард записал на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.