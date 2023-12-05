ЦСКА предлагает 3,2 миллиона за игрока из третьего дивизиона Италии

Игрок клуба «Триестина» Омар Коррея имеет вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. По информации Trivenet Goal, в услугах 23-летнего французского игрока заинтересован московский ЦСКА.

Стоит отметить, что «Триестина» выступает в третьем дивизионе Италии. За Коррею «армейцы» готовы заплатить 3,2 миллиона евро. Также в подписании Омара заинтересованы венгерский «Ференцварош» и швейцарский «Цюрих», но эти клубы не готовы платить больше 2,5 миллиона евро.

Коррея играет на позиции опорного полузащитника. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.