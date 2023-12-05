Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил дисквалификации главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

- Да, Кордоба допустил неприглядный момент. В команде, наверно, его накажут, Ивич уже сказал об этом. Давайте пример Баринова я сейчас не буду брать. Он сказал судьям, что они позор. Это оскорбление, но не такое существенное. А вот Галактионов оскорбил судейскую бригаду нецензурной бранью в подтрибунном помещении и безобразно вёл себя на скамейке запасных. Почему тогда ему дали дисквалификацию меньше, чем Кордобе? Получается, что московские клубы и «Зенит» имеют преимущество перед остальными. А чем они лучше? Я считаю, клуб «Краснодар» должен не молчать, а отстаивать свои права. Ещё раз говорю: Кордоба показал абсолютно непристойный жест, неправильно повёл себя и подвёл команду. Но почему ему дали больше матчей дисквалификации, чем Галактионову? Чтобы ослабить «Краснодар», что ли?

Напомним, Галактионов был отстранён на два матча РПЛ, а Кордоба – на три матча чемпионата России плюс ещё на один условно.