Капитан «Динамо» Бальбуэна: Мы счастливы иметь двух сильных вратарей в команде

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о вратарской линии в столичном клубе.

Напомним, что в последнее время в Российской премьер-лиге в воротах играет Игорь Лещук, в Кубке России же выступает Антон Шунин. Хотя раньше их обязанности распределялись по-другому.

«Это лишь выбор тренера. Мы счастливы иметь двух сильных вратарей в команде. Это хорошо для клуба», - приводит слова Бальбуэна «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Марцела Лички после 17 проведенных туров располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» четыре очка.