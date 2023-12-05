Червиченко: «Зенит» должен побеждать «Пари НН», но возможен любой сюрприз»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче петербургского «Зенита» против «Пари НН» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«У нижегородцев противная команда для соперников и упёртая. Они бьются в каждом матче, поэтому может быть что угодно. «Зенит» должен побеждать, но возможен любой сюрприз», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Поединок «Зенита» против «Пари НН» пройдет 9 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:45 мск.

По итогам 17 туров чемпионата России питерцы набрали 33 балла и находятся на второй позиции в таблице РПЛ.